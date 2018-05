Candidatos que concorrem às vagas de agente de polícia são convocados

O Governo do Estado do Mato Grosso do Sul convoca 862 candidatos que concorrem às vagas de Agente de Polícia Judiciária no concurso da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, para realizarem a prova prática de digitação.

A prova acontecerá no domingo (20) a partir das 8 horas, na Unigran Capital – rua Abrão Julio Rahe, nº 325 Centro. O edital publicado nesta terça-feira (15) indica horários e sala/laboratório específicos para cada candidato.

Os candidatos relacionados em edital, deverão apresentar-se com antecedência de 30 minutos, munidos de documento oficial utilizado na inscrição, caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente. Será eliminado do certame o candidato que não comparecer à prova, ou que não possuir/atender aos critérios necessários para aprovação.

O edital completo da convocação para a prova de digitação, pode ser conferido a partir da página 19 do DOE nº 9.655.