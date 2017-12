Cansado de ser roubado dono de clube monta vigia e captura ladrões

Na madrugada desta quarta-feira (6) dois indivíduos, identificados como Rafael da Silva Lima (22) e Ubirajara Santos Marques (43), foram presos em flagrante depois de serem detidos por funcionários do Clube Eco Parque, pois estavam tentando furtar fios de energia subterrâneos.

De acordo com o boletim de ocorrência uma viatura da PM foi acionada para averiguar uma chamada no Clube Eco Parque. Quando chegaram ao local encontraram o proprietário do clube, Cícero Ávila de Lima, que relatou aos policiais que a atividade furtiva tem sido recorrente, na madrugada de domingo para segunda foram furtados 70 metros de cabo 37mm (cobre), 25 metros de cabo 25mm e mais alguns metros de cabos PPs que a vítima não soube especificar a quantidade. Alegou que teve um prejuízo de aproximadamente R$ 3 mil reais neste último furto, por conta da falta de energia e a perda de alimentos.

O proprietário cansado das repetidas investidas dos ladrões resolveu montar campana e incumbiu os funcionários da vigia, e dessa forma eles conseguiram capturar os autores no local. Os autores foram detidos pelos funcionários do Eco Parque, no momento do delito em que estavam cavando buracos no interior do clube para furtar mais fios de energia.

A vítima relata que o clube também sofreu outros furtos: no dia de 02 quando foram levados 20 metros de fio 37 mm e 5 metros de cabo 4mm. No dia 05 de dezembro do proprietário soube através de um funcionário que foi furtado 25 metros de cabo PP 10mm, 3x10, 52 metros de cabo de cobre 25mm, 18 metros de cabo de cobre nu 16 mm.

A perícia policial esteve no local e foram realizados os procedimentos de praxe onde foi identificado no local um arrombamento na cerca e poste de concreto (local de acesso dos ladrões). Foi verificado que no local, havia vários buracos (cavados), com acesso a fiação. Em um dos quadros de distribuição houve o furto de fiação em data anterior, inclusive com rompimento do lacre da empresa Energisa. No local ainda foi apreendido um facão, que foi utilizado para cortar afiação, bem como cavar o local.