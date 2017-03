Cantor de MS é preso por dever mais R$ 30 mil em pensão

Com dívida em pensão de mais de R$ 33 mil, um canto sertanejo está preso desde a noite de domingo (26) na Delegacia de Polícia Civil de Bonito, município a 300 quilômetros de Campo Grande. De acordo com informações ele foi preso após realizar a gravação de um DVD no município.

A decisão que levou a prisão do cantor foi expedida na última sexta-feira (24) pela 2ª Vara de Família de Campo Grande. No documento consta que se o valor de R$ 33.254,25, referente a pensão alimentícia do filho de 3 anos, não for quitado ele terá que permanecer preso por dois meses.

Ele foi preso logo após o término do show ontem a noite e permanecerá na delegacia até que o advogado consiga o valor da pensão. O nome do cantor não será revelado para preservar a integridade da criança.