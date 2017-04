Cantor Harry Styles, do One Direction, lança em abril primeiro single solo

O cantor Harry Styles, integrante da banda britânica One Direction, anunciou nesta sexta-feira (31) que lançará em 7 de abril seu primeiro single solo, chamado "Sign of the times".

Styles, de 23 anos, acompanhou a mensagem em seu Twitter e Instagram com a capa do single, uma imagem dele sentado de costas na água sob um céu avermelhado. Até agora não há detalhes sobre outras músicas ou um álbum do cantor, que ganhou fama com a boy band formada por cinco adolescentes em um concurso de talentos na televisão britânica em 2010. Desde então, os jovens tornaram-se um fenômeno mundial. Em 2015, Zayn Malik deixou a banda e um ano depois os membros restantes do One Direction anunciaram que estavam dando um tempo para desenvolver outros projetos.

Dias atrás, o canal norte-americano NBC anunciou que Styles será o convidado musical no programa "Saturday Night Live" em 15 de abril, poucos dias após o lançamento do single.