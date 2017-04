Cantor preso por não pagar pensão pode voltar para cadeia

Depois de ser preso por não pagar a pensão alimentícia de um dos três filhos, o cantor sertanejo Cristiano, da dupla com Max Moura, ainda não pagou a pensão do mês de março, que venceu no dia 10. A justiça já intimou o cantor a pagar a parcela do último mês, e caso não pague no prazo determinado ele poderá ser preso novamente.

A dívida por nunca pago a pensão alimentícia do filho mais velho, de três anos, que ultrapassou o valor R$ 30 mil foi quitada, mas a parcela da pensão do mês de março do filho mais velho ficou em aberto.

O cantor sertanejo foi preso depois de um show em Bonito, cidade a 300 km de Campo Grande, no dia 26 de março. Depois de passar a noite na prisão, o cantor foi solto na manhã do dia 27 de março.

Entenda o caso

O processo sobre a pensão do filho mais velho do cantor, de três anos, se arrasta desde 2015. O fato do cantor morar atualmente em São Paulo dificultou o trâmite. O advogado conta que de início a ex-companheira e mãe do filho mais velho do cantor não fazia questão de pensão, mas o sertanejo teria dito coisas que a fez mudar de ideia. “A mãe não queria pensão, mas ele humilhou ela e a família”, disse o advogado.

A adolescente de 15 anos e mãe do filho mais novo do cantor entrou com ação devido a necessidade. De família humilde, moradora de uma cidade do interior de Mato Grosso do Sul, a adolescente teria entrado em contato com o cantor por que não tinha condições de comprar alimento para a criança, mas a resposta do cantor não foi o que ela esperava. “Ele respondeu que dele ela não teria nenhuma salsicha”, disse o advogado.

No terceiro caso a criança tem dois anos e de acordo com o advogado a mãe também já procurou a justiça, mas, a assim como no caso da adolescente, o oficial de justiça não consegue notificar o cantor. O nome do cantor não será revelado por respeito ao ECA (Estatuto da Criança e do Adolescent) para preservar a integridade das crianças.