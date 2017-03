Cantor sertanejo preso em Bonito deve pensão para três filhos

O cantor sertanejo que está preso na Delegacia de Polícia Civil de Bonito, município a 300 quilômetros da Capital deve pensão para três filhos. Ele foi preso neste domingo (26) pela dívida de mais de R$ 30 mil em pensão alimentícia para a filho de três anos, mas os valor pode ultrapassar os R$ 50 mil já que cantor possui mais dois filhos, de um e dois anos, que também nunca receberam nada dele. E não para por aí, o filho mais novo é fruto de um relacionamento com um adolescente de 15 anos.

De acordo com o advogado Luiz Cesar Borges Leal, que está responsável por dois dos três casos, o processo sobre a pensão da criança de três anos já vem se arrastando desde 2015, mas o fato do cantor morar atualmente em São Paulo dificultou o trâmite. O advogado conta que de início a ex-companheira do cantor não fazia questão de pensão, mas o sertanejo teria dito coisas que a fez mudar de ideia. “A mãe não queria pensão, mas ele humilhou ela e a família”, disse o advogado.

No caso da adolescente de 15 anos o que falou mais alto foi a necessidade. De família humilde, moradora de uma cidade do interior de Mato Grosso do Sul, a adolescente teria entrado em contato com o cantor por que não tinha condições de comprar alimento para a criança, mas a resposta do cantor não foi o que ela esperava. “Ele respondeu que dele ela não teria nenhuma salsicha”, disse o advogado.

Foi então que no final de 2016 primeiramente foi aberto um processo de reconhecimento de paternidade e agora o advogado conta que está tramitando o pedido de pagamento de pensão alimentícia. Ele ressaltou ainda que conversas pelos WhatsApp que o cantor teve com a adolescente foram juntadas no processo e nelas foi possível ver uma tentativa de negociação de valores entre os dois.

“Ele chegou a dizer pra ela que só poderia dar R$ 40. Em conversas posteriores é que chegou ao valor de R$ 100, mas para isso ela teria que retirar a denúncia e encerrar o processo”, explica o advogado que acrescenta que não está cobrando nada para defender a adolescente.

No terceiro caso a criança tem dois anos e de acordo com o advogado a mãe também já procurou a justiça, mas, a assim como no caso da adolescente, o oficial de justiça não consegue notificar o cantor. Além disso, Luiz Cesar conta que a mãe da criança salienta que tem esperança de resolver tudo de forma amigável.

Indagado a respeito da soma de valores das pensões dos três filhos do cantor que estão atrasadas, o advogado contou que o montante deve passar dos R$ 50 mil. O nome do cantor não será revelado para preservar a integridade das crianças.