Cantora sertaneja da Capital lança trabalho na internet esta semana

Bianca atua como profissional há três anos, mas a música já corre no sangue da família há muito tempo

A cantora, Bianca Bastos, de 28 anos, promessa da música sertaneja de Mato Grosso do Sul, divulga, na quarta-feira (20) nas redes sociais e no Youtube, suas músicas de trabalho. A artista lançará três composições para emplacar de vez sua carreira em todo o Estado e no Brasil.

Bianca atua como profissional há três anos, mas a música já corre no sangue da família há muito tempo. A cantora teve o seu primeiro contato com a música, já na infância, através do seu avô que lhe ensinou a tocar teclado.

“Comecei tocando com nove anos, incentivada pelo meu avô [Francisco] de 80 anos, que também é músico”, lembrou Bianca.

“Profissionalizei-me cantando na igreja, depois disso já cantei em um trio sertanejo, e fiz uma dupla. Agora estou encarando a carreira solo. Vou divulgar minhas músicas na internet para que todos me conheçam”, comentou.

A musicista também começou no ramo artístico tocando contrabaixo para artistas de Campo Grande.

Divulgação

A gravação, que será divulgada pela cantora na internet, é composta por três canções. A primeira, que é a de trabalho, chama – se “Tô off”, de compositores consagrados como Rafinha RSQ, Breno Casagrande e Lê Ferreira.

O trabalho da musicista foi gravado no Rotunda no mês passado, as imagens foram produzidas por Lenni Santtos. E o trabalho final pode ser apreciado pelos fãs esta semana, mas um teaser já mostra o que será apresentado pela cantora.

Foto:Lenni Santtos





Vídeo: