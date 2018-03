Cão farejador encontra drogas no carro de Breno

A Polícia Federal, com o auxílio de um cão farejador, encontrou mais drogas escondidas no carro de Breno Fernando Solon Borges, 38 anos, filho da desembargadora Tânia Garcia de Freitas Borges, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TER-MS).

A informação repassada por fonte ao jornal JP News, apontam que a apreensão aconteceu na manhã desta quinta-feira (8), em uma loja de carros em Três Lagoas.

O carro que foi apreendido pela PRF em abril do ano passado, com drogas e munições, estaria à venda na loja três-lagoense. Ainda de acordo com o site local, o registro ainda está em andamento e não há novas informações.