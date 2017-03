Cãocurso premia pets fantasiados na Capital

Na passarela, cachorros de todas as raças e tamanhos, com fantasias clássicas como de vampiro, pierrot e bailarina e até de personagens de desenhos, filmes e seriados, como minions e chapolins. O desfile de carnaval dos pets, o Cãocurso, foi realizado no Shopping Campo Grande nessa terça-feira, dia 28, na Capital, depois de uma tarde de brincadeiras, bailinho e atividades com as crianças.

O Cãocurso contou com uma premiação com a escolha das fantasias mais originais e criativas. Quem levou o primeiro lugar foram “Os Incríveis”, com cinco cães representando a família de heróis da animação da Pixar. Alessandra Martins levou o pai Frederico, a mãe Monalisa e o filho Guri e a Juliana Rodrigues completou o grupo com os pequenos Bob e Charlote. “Procuramos algo bacana e original e que fosse fácil de encontrar e adaptar”, conta Alessandra. Mas a busca pela fantasia deu trabalho e Alessandra agora planeja montar uma empresa para vender fantasias e acessórios. “Só encontrávamos fantasias tradicionais e o que chama atenção é justamente o que é diferente. Ganhamos a disputa por investir nisso”, afirma.

O segundo lugar na premiação ficou para o Snow, um cão da raça golden retriever, que desfilou de tigre. A caracterização foi feita pelo seu dono, Douglas Pelek, e chamou a atenção da criançada. “Estava torcendo por ele”, disse a pequena Larissa Dalmaze, de oito anos que foi ao evento para conferir o concurso.

O terceiro lugar ficou para Bob, um cãozinho especial, de dois anos, de apenas três patinhas. A dona do animal, Munira Mohamad, ficou emocionada com a escolha. “Ele sofreu acidente, perdeu uma pata e mesmo assim o adotamos e cuidamos dele. Ganhar esse concurso foi especial para nós”, disse. Bob também estava acompanhado da sobrinha de Munira, a Dunya. “Ele é o caõzinho de toda a família”, contou.

O evento contou com a participação da Yamandu Espaço Animal, que deu aos vencedores 1 vale-day care de um mês (duas vezes na semana / oito dias no mês) para o primeiro lugar, um vale-adestramento de 3 aulas para o segundo lugar e um vale adestramento de 2 aulas para o terceiro lugar.