Capacitação da Rede Siconv chega em Três Lagoas e reúne mais seis municípios

A capacitação do Sistema do Convênios (Siconv), do Ministério do Planejamento, chegou ao município de Três Lagoas. O curso é ministrado pelos técnicos do Governo do Estado, em parceria com a Associação dos Municípios de MS (Assomasul) e Sebrae. A rodada contou com gestores de convênios e servidores de sete prefeituras sendo Três Lagoas, Bataguassu, Santa Rita do Pardo, Brasilândia, Água Clara, Ribas do Rio Pardo e Selvíria. O encontro foi realizado nos dias 21 e 22 de novembro e formou 23 gestores.

O Siconv foi criado em 2008 para administrar as transferências voluntárias de recursos da União em convênios firmados com estados, municípios, Distrito Federal e também com as entidades privadas sem fins lucrativos. A utilização do sistema contribui para a desburocratização da máquina pública e viabiliza investimentos para a educação, saúde, infraestrutura, emprego e outros setores que atendem diretamente a população.

O presidente da Assomasul e prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina, abriu o evento, reforçando a importância de recursos extras para os municípios, nesse momento de crise financeira. Com o curso, os servidores aprendem a elencar as prioridades dos municípios, fazer um levantamento de cenário das políticas públicas e desenvolvem um novo olhar para avaliar as propostas disponibilizadas pela União, de acordo com as demandas locais.

“O dinheiro novo que entra realmente faz a diferença para nós. Hoje com o recurso que as prefeituras têm, nós prefeitos mal temos conseguido fazer o custeio de folha de pagamento, saúde e educação. Então, esse sistema é o que tem possibilitado, em Bataguassu por exemplo, a execução de tantos investimentos, seja em infraestrutura ou qualidade de vida. São ações que seriam impossíveis de serem realizadas se dependesse de recurso próprio”, declarou.

Tanto o Governo de MS quanto o prefeito presidente da Associação de Municípios têm inúmeros casos de sucesso com a execução de convênios federais. O governador Reinaldo Azambuja, destaca que a captação de recursos ou dinheiro novo tem sido importante para alavancar o desenvolvimento do Estado como um todo.

“Os servidores que foram capacitados seguem atuando com responsabilidade frente às demandas da população. Este trabalho iniciou em 2015, por meio da Escolagov [Fundação Escola de Governo], e o custo benefício tem sido altamente satisfatório em relação ao número de convênios formalizados e a melhoria da qualidade de vida da nossa população. Agora, nossos técnicos estão disseminando a metodologia inédita com os gestores dos 79 municípios, por meio de um convênio com a Assomasul. Tenho certeza que todos só temos a ganhar”, afirmou.

A próxima rodada de capacitações será realizada em Dourados, nos dias 5 e 6 dezembro.