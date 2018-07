Capital amanhece com 7 ºC; temperatura sobe no final da manhã em MS

O dia começa com temperaturas baixas em Mato Grosso do Sul, com formação de névoa e nevoeiro. No final da manhã, o sol volta a predominar e a temperatura fica amena à tarde.

A capital amanheceu com 7 ºC nesta quarta-feira (11), a previsão é de sol com algumas nuvens. Temperatura mínima de 8 ºC e máxima de 23 ºC.

Já em Dourados, o dia será de sol, com geada ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Temperatura mínima de 4 ºC e máxima de 20 ºC.

Na cidade de Corumbá, o dia permanece com sol e algumas nuvens. Não chove. Temperatura mínima de 9 ºC e máxima de 22 ºC.

Em Três Lagoas terá sol e algumas nuvens. Não chove. Temperatura mínima de 8 ºC e máxima de 21 ºC.

Ponta Porã permanece com dia de sol, com geada ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Temperatura mínima de 3 ºC e máxima de 18 ºC.

No município de Coxim o sol permanece com algumas nuvens. Não chove.Temperatura mínima de 9 ºC e máxima de 25 ºC.