Capital contará com 30 equipes de tapa-buraco a partir de segunda

A partir de segunda-feira (27), 30 frentes de serviço atuarão no tapa-buraco em Campo Grande. O aumento é possível por conta do convênio entre a Prefeitura de Campo Grande e o Governo do Estado, que garante o investimento de R$ 20 milhões para recuperação da malha viária pavimentada da Capital nos próximos seis meses.

As 30 frentes de serviços, distribuídas nas sete regiões urbanas da cidade, garantirão um incremento de 50% em relação as equipes que vinham trabalhando. A previsão é de que nos próximos dias hajam 35 frentes de serviço, sendo cinco por região urbana.

A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos definiu que as sete empresas habilitadas, cada uma em uma região, terão que mobilizar pelo menos cinco equipes. Uma das empresas, que atuará na região urbana do Bandeira, já iniciará os trabalhos com o dobro de frentes de serviço (10 equipes).

O secretário-adjunto na Sisep, Ariel Serra, se reuniu com representantes das empresas e entregou um caderno de encargos sobre o serviço que será executado, no qual os engenheiros da Secretaria detalharam os procedimentos técnicos que cada prestadora de serviço terá de seguir com base em normativas do DNITT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte Terrestre).

O caderno traz, por exemplo, a sequência que as equipes terão que seguir para recomposição do pavimento danificado. “Vamos contar com a ajuda da Universidade Federal e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, para que o serviço seja feito com qualidade”, explicou o secretário.

O serviço de tapa-buraco foi retomado no dia 2 de janeiro com sete equipes. Gradativamente, foi ampliado até chegar as atuais 20 frentes de serviço. Conforme o balanço da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, até agora foram tapados em torno de 60 mil buracos, o que exigiu um investimento superior a R$ 12 milhões.