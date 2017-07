Capital deve participar da rota de desenvolvimento Bioceânica

Campo Grande pode entrar na Rota da Integração Latino-Americana, que integra quatro países: Brasil, Chile, Paraguai e Bolívia. O projeto foi apresentado nesta sexta-feira, ao prefeito Marquinhos Trad, no qual estava acompanhado do Secretário Municipal de Governo, Manoel Lacerda, do Secretário de Desenvolvimento Econômico, Luiz Fernando Buainain e do Diretor do da Agência Municipal de Tecnologia e Inovação, Paulo Cardoso.

O projeto é uma iniciativa do Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas e Logística do Estado de Mato Grosso do Sul (Setlog/MS), e têm como objetivo buscar saídas para solucionar os problemas de transporte e logístico do Estado de Mato Grosso do Sul e da região Centro Oeste Brasileira.

“Nossa visita ao prefeito Marquinhos é para convidar a equipe de desenvolvimento econômico e técnica da prefeitura, a participar da expedição da rota bioceânica que liga a Cidade de Porto Murtinho até a cidade de Iquique no Chile. Com esta visita queremos também que Campo Grande seja inserida no corredor mais importante da América Latina. Nosso objetivo é que Campo Grande se transforme num corredor de exportação e alfandegário do pais”, disse o presidente da Setlog/MS, Cláudio Cavol.

“O intercâmbio de relacionamento com as cidades desses três países é muito importante para o desenvolvimento de Campo Grande. Outro dado interessante é o tempo encurtado no transportes de cargas”, destaca o secretário da Sedesc Luiz Fernando.