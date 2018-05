Capital ganha três novos semáforos e 150 quebra-molas

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), definiu a instalação de três novos semáforos e a implantação de 150 redutores de velocidades (quebra-molas), em Campo Grande.

Os novos semáforos serão instalados no final da avenida Fábio Zahran, no cruzamento com a Rua do Marco, na Vila Carlota. Já no trecho duplicado da avenida Euler de Azevedo, onde o governo do estado já colocou quatro semáforos, a prefeitura vai instalar outro equipamento no cruzamento com a rua Terlice Maria, bairro Manoel Taveira. Também receberá semáforo o cruzamento da Avenida Thirson de Almeida (prolongamento da avenida Ernesto Geisel), com a avenida Campestre, no bairro Aero Rancho.

Há pelo menos mil solicitações de redutores de velocidades protocoladas na Agetran. Na quinta-feira (24), foi lançada a tomada de preço 010/2018 para aquisição de material necessário a construção de 150 quebra-molas, o que será feito de forma planejada ao longo de um ano, com base em estudos técnicos do setor de engenharia da Agetran.

O investimento será de aproximadamente R$ 450 mil. Atualmente, já há na cidade quase mil redutores.