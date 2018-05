Capital não tem mais gasolina, diz diretor do Sinpetro

Os postos de combustíveis de Campo Grande estão com as bombas de gasolina “zeradas”. De acordo com o diretor do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes (Sinpetro/MS), Edson Lazarotto, apenas 5% dos 150 postos da capital operam apenas com diesel e álcool.

Lazarotto disse ao JD1 Notícias que está na base da Distribuidora da Petrobras na capital, aguardando liminar da justiça para o cancelamento da manifestação dos motoristas de aplicativos que bloqueiam a entrada e saída no local.

“Na distribuidora há combustível para os próximos dois dias”, disse o diretor.