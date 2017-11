Capital recebe 1º Encontro da Advocacia Criminal de MS

Em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MS) e organizado pela Associação Brasileira de Advogados Criminalistas de Mato Grosso do Sul acontece dia 22 de novembro o 1º Encontro da Advocacia Criminal de MS. Com o objetivo de discutir a criminalização do direito de defesa a organização traz a Campo Grande o advogado Juarez Cirino dos Santos, advogado, que atuou na defesa do ex-presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva, como palestrante principal.

Professor Titular de Direito Penal da Universidade Federal do Paraná, Cirino é pioneiro e maior nome da Criminologia Radical, a qual relaciona o crime e controle do Estado como processos estruturais e institucionais decorrentes do capitalismo e a relação entre explorador e explorado. O advogado, também, é autor do livro “Curso de Direito Penal”. No encontro, Cirino apresenta a palestra “A defesa penal em processos penais bélicos”.

O evento vai reunir no auditório da OAB/MS, advogados militantes da área, professores, acadêmicos de Direito, representantes de diferentes entidades da área, além dos presidentes da Abracrim Nacional e Estadual, Elias Mattar Assad e Alexandre Franzoloso. “É uma oportunidade para todos os advogados que militam na área criminal refletirem e debaterem os desafios enfrentados diariamente no exercício da defesa dos cidadãos brasileiros”, ressalta Franzoloso.



ABRACRIM - MS

A entidade é a representante estadual da Abracrim, entidade que reúne advogados que atuam na área criminal. Desde janeiro é presidida pelo advogado Alexandre Franzoloso, que defende o foco na defesa das prerrogativas e aproximação da classe. “Nossa atuação tem sido pautada na aproximação dos advogados criminalistas, sobretudo, aqueles que estão ingressando na área agora. Juntos, teremos condições de defender a classe e lutar pelo respeito às prerrogativas, que tem o cidadão e seu direito de defesa perante o Estado como seus maiores interessados”, afirma Franzoloso.

Serviço

O 1º Encontro da Advocacia Criminal de MS acontece no dia 22 de novembro de 2017, às 19h, no auditório da OAB/MS, na avenida Mato Grosso, 4700. O ingresso é um quilo de alimento não perecível. A inscrições pode ser feita pelo site: http://bit.ly/abracrim. Haverá emissão de certificados.