Capital registra dez asssaltos em seis horas

Tal como aconteceu na semana passada, a quarta-feira foi de um “arrastão” de assaltos na Capital, com dez ocorrências registradas no sistema de informações da polícia em menos de seis horas. Em todos os casos as vítimas foram abordadas por bandidos armados, que atuam em dupla e usando motocicleta.

O primeiro boletim de ocorrência teve como vítima um home de 54 anos que estava no Bairro Monte Castelo acompanhado de sua filha quando um casal chegou em uma moto e em outra estava um “piloto”. As motocicletas “fecharam” as vítimas e deram voz de assalto, levando bolsa, pertences pessoais e aparelhos de celulares. Foi usada uma moto roxa modelo Honda CG. O outro caso aconteceu no Jardim das Macaúbas, com um rapaz de 19 anos que no início da manhã foi abordado por duas motos, tal qual o primeiro caso e após dada a voz de assalto por um deles, fugiram levando seus pertences.

Já em frente ao Guanandizão uma mulher de 48 anos foi roubada também por uma dupla de moto usando uma Honda CG 125. No Bairro Tijuca, um homem de 27 anos sofreu um assalto parecido quando estava indo trabalhar e teve seu aparelho de celular roubado após um dos bandidos apontar uma arma para ele. Situação parecida que viveu uma mulher de 43 anos no Jardim Campo Nobre, outra de 27 anos próximo ao Shopping Campo Grande e uma idosa de 65 anos que estava trafegando na Rua Elvira de Matos no Bairro Universitário.

Outros dois roubos aconteceram em regiões próximas e as vítimas foram jovens de 18 e 20 anos, em cada um dos assaltos. Segundo o relato das vítimas à polícia, o modo de agir eram parecidos. O assalto a jovem de 18 anos aconteceu Na Vila Anahy, quando ela estava chegando ao local de trabalho quando o ladrão chegou com uma motocicleta cor vermelha modelo Honda CG Titan. Já a jovem de 20 anos estava na Rua Japão próximo ao Shopping Norte Sul quando também um casal, em uma motocicleta fez abordagem mostrando uma arma e exigiu que ela entregasse os pertences.

O único caso que foi diferente dos nove registrados, foi o ocorrido com um homem de 34 anos na região do Norte Sul. Segundo o registro policial o homem foi abordado por dois bandidos usando armas de fogo, um armado com uma pistola e outro com um revólver e que os dois chegaram fazendo a abordagem dando a entender que já conhecia o local.

De acordo com a vítima eles chegaram e renderam uma funcionária e entraram na casa. Enquanto um deles cuidava a vítima, outro vasculhou sua residência e o tempo todo exigia cheques e jóias em ouro. Para o homem os bandidos já sabiam sobre a rotina da casa e conseguiram acessar o cofre que havia no local.

Os bandidos agiram com violência, agredindo as vítimas e depois os trancaram no banheiro e saíram da casa levando joias, laminas de cheques e outros objetos.