Capital registra saldo positivo de empregos

Campo Grande registra, pelo segundo mês consecutivo, o saldo positivo de empregos, os dados foram registrados pelo MTE .

No Ranking das Capitais, com relação ao saldo de emprego registrado no ano de 2018, Campo Grande se encontra na 8ª posição, ficando a frente de capitais como Cuiabá/MT – 10ª posição, e Florianópolis/SC – 27ª posição de acordo com o CAGED.

Em relação ao ranking mensal, no mês de abril, Campo Grande voltou a apresentar saldo positivo, 326, ficando na 14ª posição, a frente de capitais como Natal/RN – 20ª posição e de Florianópolis 25ª posição, de acordo com dados publicados pelo CAGED/MTE.

O observatório de mercado da Fundação Social do trabalho (Funsat) destacou o saldo de emprego nos oito setores econômicos analisados pelo Caged, que voltou a registrar saldo positivo, sendo de 326 postos de trabalho, com destaque para o setor de serviços, e ficou assim distribuído: Serviços: 438, Construção Civil: 44, Serviços Industriais de Utilidade Pública: 3, Administração Pública: 1, Extrativa Mineral: -3, Indústria de Transformação: -22, Agropecuária: -35 e Comércio: -100 e postos de trabalho.

De acordo com o diretor-presidente da Funsat, Cleiton Franco, o mercado está reagindo, mais uma vez. O setor que impulsionou este crescimento é o de serviços, seguido foi setor da construção Civil.

Os registros do Caged, no ano de 2018, o saldo de empregos foi de 1.547 postos de trabalho em Campo Grande, com variação percentual do emprego de 0,80%. Em Mato Grosso do Sul, o saldo foi de 6.698 postos de trabalho, com variação do emprego de 1,32%, e, no Brasil, esse número foi de 336.855 postos de trabalho e variação do emprego foi de 0,89%.