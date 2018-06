Capital registra saldo positivo em empregos

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) divulgou nesta quinta-feira (21) por meio do observatório de mercado que Campo Grande, em maio esteve em mais um mês com saldo positivo, com destaque para o setor de serviços.

O observatório analisou setores do mercado pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged/MTE).

No setor de serviços, a distribuição dos postos de trabalho ficou da seguinte forma: Serviços com 193 empregos, Construção Civil com 81 empregos, Serviços Industriais de Utilidade Pública com 42, Agropecuária com 41, Extrativa Mineral com 2. Já os setores de Administração Pública contaram com mais 2 postos de trabalho, no Comércio, com mais 63 e na Indústria de Transformação, com mais 90.

Em maio de 2017, o saldo era negativo, com apenas 706 postos de trabalho. Atualmente, a Capital obteve aumento no saldo de emprego de 910 postos de trabalho, ou seja, um crescimento de 129% no saldo de postos de trabalho.

De acordo com os registros do Caged, no ano de 2018, o saldo de empregos foi de 1.878 postos de trabalho em Campo Grande, com variação percentual do emprego de 0,97%. Em Mato Grosso do Sul, o saldo foi de 6.510 postos de trabalho, com variação do emprego de 1,29%, e, no Brasil, esse número foi de 381.166 postos de trabalho e variação do emprego foi de 1,01%.

No Ranking das capitais, com relação ao saldo de emprego registrado no ano de 2018, Campo Grande se encontra na 9ª posição, ficando a frente de capitais como Cuiabá/MT (10ª posição), e Florianópolis/SC – 26ª posição de acordo com o Caged.

Em relação ao ranking mensal, Campo Grande passou de 14ª no mês de abril para 10ª posição no mês de maio e ficou a frente de capitais como Natal/RN que está na 17ª posição e de Florianópolis, na 19ª posição.