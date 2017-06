Capital registrou 9 casos de roubos em menos de 6 horas

Todas as vítimas foram mulheres com idades entre 19 a 50 anos

Campo Grande registrou das 4h às 10h da manhã dessa quarta-feira (28) pelo menos nove ocorrências de roubos, sendo que sete deles a mão armada. A região que liderou os registros foi a parte norte da Capital com sete casos.

De acordo com os registros da polícia, todas as vítimas foram mulheres com idades entre 19 a 50 anos. Na maioria dos casos os bandidos abordam as vítimas nas ruas e roubaram bolsas, celulares e documentos. Outro fato, é que os ladrões agem de moto e muitas vezes com um comparsa na garupa.

Em um dos casos, o indivíduo invadiu uma residência e com uma arma ameaçou uma mulher de 26 anos e seu filho de 9. O caso aconteceu na madrugada às 4h no bairro Lageado – região sul de Campo Grande. A vítima contou que estava dormindo com o seu filho quando o criminoso pulou o muro de sua casa que mede quase 2 metros de altura.

Ao entrar na casa o homem com altura por volta de 1,8 metro apontou a arma na cabeça da mulher e ordenou que ela se calasse. Ele levou alguns pertences de sua casa e fugiu pulando a janela.

No ponto de ônibus

Vítimas de assaltos em ponto de ônibus estão se tornado os casos mais comuns na Capital. Uma senhora de 50 anos que estava com sua filha de 11, foi assaltado no Monte Castelo – região norte da cidade. De acordo com a vítima, ela estava aguardando o ônibus quando chegou um motociclista, armado, anunciando o assalto e pedindo a bolsa. “Passa o celular o dinheiro que a gente não machuca vocês”, esse foi o que o bandido disse, segundo a senhora.

Na mesma região, outra ocorrência, agora no Bairro Bosque do Avilan, uma jovem de 19 anos, contou à polícia que aguardava o coletivo quando foi aborda por dois homens em uma moto. O carona estava armado e disse à jovem para ela não "ficar de gracinha" e roubou o seu celular, um IPhone.

Todos os casos foram registrados na Polícia Civil, em todos eles as vítimas não conseguiram dar descrições das características dos autores. A polícia investiga os crimes.