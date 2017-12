Capital terá Réveillons para todos os gostos e bolsos

A virada de ano sempre pede muita celebração e, para isso, bares, baladas e hotéis de Campo Grande se preparam para festejar a chegada de 2018 em grande estilo.



As opções são para todos os públicos, aqueles que querem passar a virada com a família, há eventos que oferecem até o “canto do soninho”, onde as crianças poderão tirar um cochilo enquanto os pais se divertem com as atrações musicais.



O cardápio está caprichado nos locais onde será servida a ceia. Para as baladas, open bar com diversidade nas bebidas e opções de pista, área vip e camarote. É pra não ficar em casa.



O portal JD1 Noticias fez uma pesquisa para você, leitor, que ainda não decidiu onde virar o ano na Capital. Confira:



Réveillon Lá Fiesta



O evento é para toda a família, do Open Food ao Open Bar, a intenção é agradar o público de toda idade. Nem as crianças ficarão paradas, enquanto os pais se divertem na pista, os pequenos brincam no playground ou dormem no “canto do soninho”. A banda 4 estações, a dupla Fred e Victor, Maninho Gomes e o DJ Murphy Dee agitarão o público. O Chef Edu Rajala é o responsável pela ceia que será servida das 21h até às 03h. As crianças também terão uma ceia especial e bebidas kids.



Local: Buffet Z Garden

Ingressos e informações: (67) 992229846





Celebrate Réveillon 2018



Em sua primeira edição, o evento do Hotel Deville Prime abre as portas para 2018 com pratos requintados e bebidas a vontade. O evento acontecerá a beira da piscina do hotel ao som de Jander Leandro. A hospedagem está com um valor promocional para casal.



Local: Hotel Deville Prime Campo Grande

Convites e informações: (67) 998239805





Celebration Réveillon



Para os jovens solteiros e casais que gostam de curtir música eletrônica e samba, a opção é a Celebration Réveillon. Nesta, não será servida a ceia, mas as opções de bebidas são para deixar todos bem acordados. Os DJ’s Larissa Lahw e Thiago Zancaner e o grupo Samba 10 são os responsáveis por não deixar ninguém parado.



Local: Âncora Hotel

Ingressos e informações: (67) 991231332





Réveillon Eco Hotel do Lago



Com opção de hospedagem do dia 31 até o dia 1° ou apenas para quem quer curtir a festa, o hotel prepara uma grande estrutura para a virada do ano. Na ceia de ano novo, serão servidos o buffet de entrada, pratos quentes, caldos e sobremesas. Open bar e open food enquanto a Banda V8 e o DJ Danilo Bachega agitam os convidados.



Local: Eco Hotel do Lago

Convites e informações: (67) 981512131





Réveillon do Bêbado



Além de celebrar a chegada do novo ano, o evento comemora os 20 anos da maior banda de pagode do Estado, a Banda Feitiço Moleque. O evento é 100% Open Bar e com opções de área vip e camarote.



Local: Arena Vip

Ingressos e informações: (67) 981127111





Réveillon 2018 Méra



Com distribuição de fitinhas do Senhor do Bonfim para manter a tradição, o réveillon do Méra Bar terá sorteio de presentes durante toda a noite, open bar para quem escolher pista e open bar premium para quem quiser ficar no camarote ao som da Banda Híbrido e Banda Aspen e dos DJs Andressa Santanna e Roberto Stark.



Local: Mera Música Bar

Convites e informações: (67) 998234322



Réveillon Xtravaganza 2018



As atrações em Campo Grande são para todos os públicos, a boate LGBT Sis Lounge também promete uma festa com muito brilho para receber 2018 com bastante alegria. Com rodada de espumantes durante a noite toda e camarote open bar e open food, cinco DJs agitarão o público com intervalos de três performances de drag quens.



Local: Sis Lounge

Convites e informações: (67) 984831777