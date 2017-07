Capital vence disputa para sediar maior encontro de cientistas do país

Campo Grande venceu a disputa para sediar o maior e mais importante encontro de cientistas do país. A 71ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência será realizada no período de 16 a 22 de julho de 2019. O evento será na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), que competiu com universidades do Pará, Rio Grande do Norte e Paraná.

A Reunião Anual da SBPC – Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência é realizada, a cada ano, em um estado brasileiro, sempre em uma universidade pública, com um tema diferente. Para 2019, a UFMS defendeu o tema: Ciência e Inovação nas Fronteiras da Bioeconomia, da Diversidade e do Desenvolvimento Social.

A programação científica da Reunião Anual da SBPC é composta por conferências, mesas-redondas, encontros, sessões especiais, minicursos e sessões de pôsteres.

O evento é o mais importante fórum para a difusão dos avanços da ciência nas diversas áreas do conhecimento, bem como, um dos mais relevantes espaços de debates de políticas públicas para a ciência e tecnologia.

Para a secretária municipal de Cultura e Turismo, Nilde Brun, a captação deste evento para a Capital fortalece Campo Grande como um dos destinos principais do turismo de Negócios e Eventos. “É uma oportunidade do visitante consumir nosso produto Cultural, além de ter a oportunidade de ter acesso à gastronomia e se quiserem poderão explorar nossas belezas naturais. A Sectur, a UFMS e o Convention & Visitours Bureau uniram forças para que os participantes formadores de opinião se reúnam em nossa cidade para promover um dos maiores encontros do Brasil. Sem dúvidas que este evento refletirá, inclusive, na economia local”, enfatiza.

O Reitor da UFMS, Marcelo Turine, avalia que o encontro permite uma enorme congregação de esforços da comunidade científica brasileira para o enriquecimento acadêmico e cultural da sociedade como um todo. “Sediá-lo só reforça nosso protagonismo dentro do universo da Ciência brasileira”, afirmou Turine.

Sobre a SBPC – A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência é uma entidade civil, sem fins lucrativos ou posição político-partidária, voltada para a defesa do avanço científico e tecnológico, e do desenvolvimento educacional e cultural do Brasil.

Desde a sua fundação, em 1948, a SBPC exerce um papel importante na expansão e no aperfeiçoamento do sistema nacional de ciência e tecnologia, bem como na difusão e popularização da ciência no País.

Sediada em São Paulo, a SBPC está presente nos demais estados brasileiros por meio de Secretarias Regionais. Representa mais de 100 sociedades científicas associadas e mais de 6 mil sócios ativos, entre pesquisadores, docentes, estudantes e cidadãos brasileiros interessados em ciência e tecnologia. A entidade participa ativamente de debates sobre questões que determinam os rumos das políticas de C&T e da educação no Brasil.