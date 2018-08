Na noite de segunda-feira (6), uma capivara foi resgatada de uma fossa séptica, no quintal de uma residência da avenida Presidente Vargas, no bairro Santo André, em Coxim.

Segundo informações do Edição MS, para resgatar o animal, os militares do Corpo de Bombeiros contou com ajuda dos policiais da Polícia Militar Ambiental (PMA). Em seguida, o animal foi devolvido à natureza, sem ferimentos.

O proprietário da residência, Juniedson Bruno Pires de Oliveira, 34 anos, disse que removeu a tampa da fossa para uma reforma é provisoriamente colocou telhas, porém, as mesmas não aguentaram o peso do animal.