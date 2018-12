Um homem avistou cerca de 20 capivaras na noite de terça-feira (4) em uma área localizada em um residencial, na cidade de Bela Vista.

Nenhum morador soube informar de onde teriam vindo os animais, mas acreditam que eles tenham passado pela região do aeroporto municipal da cidade.

De acordo como o site BV News MS, um morador relatou que “eu cheguei do trabalho e, por volta das 20h, fui sair de casa, quando de repente me deparei com várias capivaras, elas estavam escondidas entre o mato no fundo do terreno. Levei um susto”.

Já outra moradora, achou o fato estranho, e acabou entrando em contato com a Polícia Militar Ambiental (PMA).

Os militares orientam a população a não chegar perto dos animais, e principalmente não tentar captura-los. O procedimento correto é fazer o que a moradora do residencial fez, entrar em contato com a Polícia Ambiental e deixar que os órgãos competentes cuidem dos animais. Eles possuem dardos tranquilizantes, redes adequadas e outros equipamentos necessários para a captura e resgate dos bichos.