Captação de órgãos é feito pela primeira vez no HU

Na oportunidade foram captados os rins e as córneas de um paciente de 36 anos

A equipe da Organização de Procura de Órgãos (OPO) da Santa Casa acompanhou, nesta segunda-feira (25), feriado de Natal, uma captação de órgãos no Hospital Universitário de Campo Grande. Este foi o primeiro procedimento em mais de quatro décadas de existência do HU. Na oportunidade foram captados os rins e as córneas de um paciente de 36 anos.

Os rins do doador foram encaminhados para Porto Alegre por meio de um voo comercial e as córneas para o Banco de Olhos da Santa Casa. Representaram o hospital o médico urologista, Dr. Waldemar Abe, responsável pela extração dos rins e o enfermeiro da OPO, Rodrigo Gomes, acolhendo os familiares e acompanhando a cirurgia.

Para Rodrigo, cada oportunidade está sendo importante para fortalecer as Comissões Intra-Hospitalares de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT). “As supervisões, coordenações e orientações com as outras equipes proporcionam um grande crescimento profissional em ambos os hospitais”.