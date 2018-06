Caravana da Saúde estará este mês em Campo Grande

A Caravana da Saúde será retomada este mês em Mato Grosso do Sul. A nova etapa começa no sábado (23), em Campo Grande. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (8), pelo Governo do Estado.

“Dia 23 de junho nós editamos outra Caravana para Campo Grande. Vamos praticamente zerar a fila das cirurgias eletivas que tinha. Não são só as cirurgias. Vamos oferecer mais de 32 mil consultas, com as especialidades como cardiologia, ortopedia e ginecologia. Terão os médicos profissionais como foi na etapa 1”, informou o governador Reinaldo Azambuja.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), serão realizadas cirurgias gerais, de otorrinolaringologia, oftalmológicas, vasculares, urológicas, ortopédicas e ginecológicas.

Na capital, os atendimentos serão feitos em hospitais e no Parque Ayrton Senna. Vão atender à população pelo projeto os hospitais Santa Casa, São Julião, Maternidade Cândido Mariano e Hospital Regional. A Caravana vai acontecer também em Maracaju e Costa Rica.