Caravana identifica cinco mil alunos com problemas visuais ou auditivos

Até 30 de maio quase cinco mil alunos da capital – 21,5% dos que já passaram pelos exames de triagem da Caravana da Saúde nas Escolas –, foram detectados com algum tipo de alteração na visão ou audição.

Esses alunos foram encaminhados para a segunda etapa do projeto que irá acontecer de 23 de junho a 1º de julho e serão submetidos a exames complexos que poderão avaliar se o aluno precisará ou não utilizar óculos ou aparelho de audição.

De 16 de abril a 30 de maio, cerca de 22.171 alunos passaram pelos exames, sendo que desse total, 4.766 apresentaram alguma alteração visual ou auditiva.

Médicos irão avaliar cada estudante no parque Ayrton Senna, em Campo Grande.

A ação, que percorrerá as 150 escolas públicas da capital e também do interior, irá atender alunos do 4° ao 7° ano, independente da idade.