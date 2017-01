Carga com 325 mil carteiras de cigarros contrabandeados é apreendida em caminhão clonado

Uma carga com 32.500 pacotes de cigarros contrabandeados foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta segunda-feira (23), na BR 163, em Dourados, cidade a km de Campo Grande.

A mercadoria estava no compartimento de carga de um caminhão M.BENZ/ATEGO 2425, que tinha adulteração nos sinais identificadores, sendo o veículo fruto de ocorrência/roubo devidamente cadastrado.

Ao ser receber ordem de parada, o motorista do caminhão abandonou a cabine do veículo e fugiu em direção à plantação de soja, às margens da rodovia. O condutor, apesar de buscas feitas no local, não foi localizado. Veículo e carga foram encaminhados para Delegacia da Polícia Federal local.