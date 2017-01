Uma carreta bitrem carregada com 25 mil pacotes de cigarros contrabandeados foi apreendida na tarde desta quarta-feira (18), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 364, em Nova Alvorada do Sul.

A carga estava em uma carreta bitrem, no interior de dois semi-reboques atrelados no caminhão VOLVO/FH 440 6x2, com placas do Paraná.

O motorista fugiu. O veículo, juntamente com a mercadoria apreendida, foi encaminhada à Receita Federal em Campo Grande-MS.