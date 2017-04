Droga saiu de Naviraí (MS) com destino de entrega em São Paulo

Agentes da Polícia Rodoviária Federal do Paraná (PRF-PR) apreendeu nesta terça-feira (11), 86 quilos de maconha, sendo transportados num veículo, na BR-487, em Alto Paraíso (PR). Aos policiais, um homem, de 40 anos, relatou ter saído de Naviraí com destino a São Paulo onde entregaria os entorpecentes.

De acordo com a ocorrência, os policiais abordaram um automóvel, modelo Chevrolet/ Celta, em frente à base da PRF de Porto Camargo. Em vistoria, os agentes encontraram os entorpecentes no interior do veículo.

Diante do flagrante, o rapaz foi levado a Delegacia de Polícia Civil de Xambrê (PR), onde será atuado por tráfico de drogas. A pena prevista para este crime é até 15 anos de prisão.