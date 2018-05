Carille faz contrato milionário e Corinthians recebe migalha

Fábio Carille não é mais técnico do Corinthians. Depois de ser descartado pelo Al-Hilal, ele acertou na noite desta terça-feira (22) com o Al-Wehda, também da Arábia Saudita – o time acaba de subir da segunda para a primeira divisão do país. Nicola apurou com o presidente Andrés Sanchez que o Corinthians ficará com R$ 600 mil de multa – que equivale a dois salários do treinador.

Isso quer dizer que o clube que transformou Carille em uma realidade no cenário nacional terá direito a apenas 1,5% do valor total da transação. Isso porque os árabes ofereceram US$ 11 milhões, ou R$ 40 milhões, no pacote que inclui salários por dois anos de contrato, luvas, comissão aos empresários e direito a um auxiliar. Carille ficará com R$ 30 milhões, ou seja, terá vencimentos de R$ 1,25 milhão por mês.

O auxiliar técnico Leandro da Silva, o observador técnico Mauro Van Basten e o preparador físico Walmir Cruz serão outras baixas na comissão técnica corintiana.

A oferta do Al-Wehda foi apresentada pelo empresário Eduardo Maluf. O curioso é que os dirigentes de Al-Hilal e Al-Wehda se entenderam antes do acerto com o ex-comandante corintiano.

O Al-Hilal justificou que precisava de um treinador com mais grife que Carille. A primeira opção, desde o princípio, era o português Jorge Jesus, apesar de pessoas próximas a Carille terem vendido a ideia, via imprensa brasileira, de que ele estava de mudança para o clube.

De qualquer maneira, é possível afirmar que o bicampeão paulista pelo Timão embolsará mais no time que acaba de ascender à primeira divisão do que se tivesse sido, de fato, escolhido pelo Al-Hilal.

Andrés e o restante da diretoria do Corinthians ficaram chateados com a postura de Carille, principalmente depois de o técnico afirmar, no último domingo, que a imprensa era mentirosa. “O Corinthians vai mostrar que não são eles [os técnicos] que fazem a roda andar”, assegurou o presidente.

Por meio de suas redes sociais, o Timão confirmou no fim da noite que Osmar Loss ocupará o lugar deixado por Carille. Ele foi multicampeão nas categorias de base do próprio clube e trabalhava desde o ano passado como auxiliar-técnico fixo no time principal. Quem o conhece de perto garante que Loss tem vocação ainda mais defensiva que seu antecessor.