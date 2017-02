Carnaval é tema do clube de conversação deste mês no Sesc Morada dos Baís

Neste mês, o American Corner promove no Sesc Morada dos Baís mais um clube de conversação, agora com o tema “The year begins after Carnival, right? What are your plans for 2017?”.

Aberta ao público, a atividade será na terça-feira, 21, e vai das 19h às 21 horas. As vagas são limitadas.

Voltado para pessoas fluentes na língua inglesa, o Conversation Club tem como proposta proporcionar a prática do inglês de forma descontraída e agregando conhecimento cultural.

A cada edição, temas inseridos no calendário e na maioria das vezes referentes aos costumes e datas comemorativas de origem americana.

Sobre o American Corner – O American Corner foi inaugurado dia 30 de junho de 2014 no Sesc Horto e está integrado à estrutura da Biblioteca. Conta com acervo literário de quase 500 itens cedido pela Missão Diplomática dos EUA no Brasil e material audiovisual que pode ser assistido no local. Por meio do EducationUSA, órgão oficial afiliado ao Departamento de Estado Americano, estudantes têm acompanhamento completo e gratuito para estudar nos EUA, seja um curso de inglês, graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado.

Mensalmente, no Sesc Morada dos Baís, são realizados Conversation Clubs, encontros de cerca de 20 falantes da língua inglesa que conversam sobre diferentes temas relevantes e culturais a fim de praticar constantemente a língua inglesa, o evento é gratuito com duração de 2 horas.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. Acompanhe a programação no site www.sescms.com.br.