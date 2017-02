Carnaval no município de Miranda é cancelado pelo Ministério Público

Não podendo gastar mais do que já tem, o município de Miranda não terá carnaval neste ano de 2017. A Prefeitura Municipal divulgou na manhã desta quinta-feira (16), em seu Diário Oficial que o Ministério Público cancelou a festa com o objetivo de economizar o dinheiro público que seria usado no evento.

De acordo com a promotora de justiça Talita Zoccolaro Papa Muritiba, o não cancelamento da festa significaria que o dinheiro público seria gasto em atividade não essencial, infringindo o principio de moralidade e administrativo.

Segundo divulgado pelo Diário Oficial, essa quantia deverá ser usado em projetos sociais, saúde, educação e em cuidados com o meio ambiente.