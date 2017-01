Carne de caminhão incendiado está contaminada e imprópria para consumo

Secretário da saúde do município comentou que o produto deve ser destruído

Após um caminhão frigorifico pegar fogo e ter toda a sua mercadoria saqueada por moradores na tarde de ontem (13), o Secretário da Saúde de Nova alvorada do Sul concedeu uma entrevista coletiva neste sábado (14), relatando a sua preocupação com e consumo deste produto que está contaminada e imprópria para consumo.

De acordo com o site Nova Alvorada Notícias, Dr Rubens Trombini, disse que está preocupado com a situação, e que o consumo dessa carne poderá trazer sérios problemas. “o produto está impróprio para consumo e deve ser destruída imediatamente”, afirmou.

Segundo o Dr Rubens, disse que devido à carne mesmo estando refrigerada durante a viajem, a mesma sofreu uma grande variação de temperatura dentro da carroceria do caminhão, onde foi contaminada por diversos fatores, como fumaça e gazes que foi liberado durante o incêndio. "Aquela fumaça densa e preta é altamente tóxica, como cianeto, e mesmo a pessoa levando a carne, cozinhando e até assando, essas substâncias tóxicas já contaminou todo o produto, não podendo ser mais aproveitada”, afirmou.

O secretário ainda informou que caso alguém que consumiu essa carne possa apresentar alguns sintomas de dores abdominais, náuseas, cólicas, ou distúrbios intestinais deve de imediato procurar algum hospital para devida medicação correto e exames médicos.

Caso

Na tarde desta sexta-feira (13), um caminhão frigorifico que saiu de Rondonópolis (MT) com destino a Maringá (PR), pegou fogo próximo ao município de Nova Alvorada do Sul. Moradores da região foram até o local, com carros para saquear toda a mercadoria.

O motorista foi até a Delegacia do município para registrar um boletim de ocorrência. Segundo o depoimento do condutor, a carne não tem seguro e não sabe ainda o valor de todo prejuízo.