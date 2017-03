Carne (fraca) brasileira é barrada na Europa e Coreia do Sul

A Comissão Europeia disse nesta segunda-feira que está monitorando as importações de carne do Brasil e que todas as empresas envolvidas em um escândalo de carne terão acesso negado ao mercado da União Europeia. A informação é da agência de notícias Reuters

"A Comissão garantirá que quaisquer dos estabelecimentos implicados na fraude sejam suspensos de exportar para a UE", disse um porta-voz da Comissão Europeia em coletiva de imprensa regular.

A Comissão acrescentou que o escândalo da carne não terá qualquer impacto nas negociações em curso entre a União Europeia e o Mercosul, no qual os dois lados esperam chegar a acordos sobre livre comércio.

Ainda conforme a Reuters, a Coreia do Sul também vai intensificar a fiscalização da carne de frango importada do Brasil e banir temporariamente as vendas de produtos da BRF após o escândalo deflagrado pela Operação Carne Fraca na semana passada, informou o Ministério de Agricultura sul-coreano em comunicado nesta segunda-feira.

O ministério disse que fornecedores brasileiros de carne de frango terão que enviar um certificado de saúde emitido pelo governo brasileiro.

O site Infomoney também informou que a China suspendeu temporariamente as importações de carne do Brasil. Segundo o site, as informações são da Bloomberg, que ouviu pessoas “que receberam notificação da autoridade de quarentena do país e pediram para não ser identificadas porque a informação não é pública”.

Operação

A Polícia Federal lançou na sexta-feira (17) a operação Carne Fraca, para desarticular uma organização criminosa envolvendo fiscais agropecuários e cerca de 40 empresas. A investigação apontou fraudes na fiscalização sanitária, com o pagamento de propina para liberação de mercadorias adulteradas e estragadas.