Carne Fraca: Deputados apoiam o fortalecimento dos produtores de MS

Em decorrência da operação Carne Fraca, desencadeada no último dia 17 de março pela Polícia Federal (PF) em seis estados brasileiros, as exportações de carnes de Mato Grosso do Sul foram afetadas. Para tanto, o deputado Zé Teixeira (DEM), pediu apoio para o fortalecimento dos produtores exemplares e que cumprem as legislações.

“Sem desmerecer a investigação da Polícia Federal, reconhecemos a atuação da Frente Nacional da Pecuária que se posicionou em defesa ao produtor rural que sofreu consequências e está sendo penalizado com embargos, mas que é toda uma cadeia produtiva afetada, que sempre teve o foco no atendimento ao consumidor e nenhum agente colocaria em risco a saúde pública”, explicou Zé Teixeira.

O deputado Felipe Orro (PSDB) pediu esforços do Governo do Estado e da bancada federal de Mato Grosso do Sul em Brasília (DF) para intervir junto às instituições financeiras estaduais para a prorrogação das dívidas dos pecuaristas em razão da suspensão do abate de bovinos pelos frigoríficos, impedindo o cumprimento das obrigações para com as dívidas assumidas.

“Pedimos esse esforço nesse difícil momento da classe produtora que é de vital importância para o Estado e está passando por uma crise”, ressaltou. Outros deputados também pediram um olhar cuidadoso ao setor.