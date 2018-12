Um dos supermercados mais tradicionais da capital, o Carrefour, foi autuado pela Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), órgão ligado à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast). Após denúncias realizadas, o Procon realizou uma ação de fiscalização e constatou diversas irregularidades que ferem o Código de Defesa do Consumidor.

A equipe encontrou no supermercado produtos com prazo de validade vencido, mercadorias impróprias para consumo por estarem com embalagens violadas ou amassadas, e divergência de preços divulgados nas gôndolas e registrados nos caixas.

Dos produtos com data de validade vencida foram 40 pacotes de feijão carioquinha, com um quilo cada, um pacote de arroz especial e dois sachês de molho de tomate. Além destes foram encontrados também 25 embalagens de macarrão instantâneo com prazo expirado em 6 de novembro passado.

Impróprios para consumo estavam expostos milho em conserva, massa de tomate e macarrão instantâneo. Foram encontrados também produtos sem qualquer especificação de procedência, prazo de validade ou ingredientes que o compõem. Registrado ainda, 48 produtos com divergência de preços entre a gôndola e os caixas. Todo o material irregular foi descartado em presença de representantes do supermercado, que foi autuado.

O superintendente do Procon alerta o consumidor para não se descuidar de detalhes importantes na hora de adquirir produtos para consumo. “É muito importante ficar atento a prazos, especificações e preços, principalmente nesta época em que há aumento do movimento nos estabelecimentos comerciais”, observa.

A equipe do JD1.Notícias entrou em contato com assessoria da empresa que, por meio de nota declarou: "A rede informa que o fato é pontual e isolado e não condiz com as práticas da empresa". Esclarece que prontamente reforçou os procedimentos internos e orientações às suas equipes, em linha com o que determina a legislação, o Código de Defesa do Consumidor e a sua política de Segurança Alimentar. Reitera, ainda, seu compromisso com a qualidade dos produtos que oferece aos seus clientes.