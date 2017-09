Um caminhão baú Ford/Cargo de Nova Andradina, saiu da pista e caiu em uma ribanceira às margens da MS-276, entre Batayporã e Anaurilândia. O acidente acontece ma tarde de sexta-feira (29).

De acordo coo o Nova News, o veículo, carregado com carne, partiu do frigorífico Natura Frig, em Nova Andradina - a 301 km de Campo Grande, com destino ao Rio de Janeiro. E por motivos ainda desconhecidos, o condutor ao chegar próximo da baixada do Rio Samambaia perdeu o controle do veículo e saiu da pista caindo em uma ribanceira. O caminhão ficou totalmente destruído.

O motorista sofreu apenas ferimentos leves e foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional Francisco Dantas Maniçoba. Os funcionários do frigorífico foram chamados para retirarem a carga do local.