O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã desta quarta-feira (26) para atender um caso de incêndio que ocorreu na rua XV de Novembro, no bairro Cristo Redentor. em Campo Grande.

Os vizinhos relataram que saia muita fumaça da residência. No local foi constatado a veracidade da informação e as chamas já haviam sido controladas por um vizinho. O Corpo de Bombeiro realizou o rescaldo, a retirada do material e realizou a ventilação do local devido à alta temperatura e a fumaça existente na casa.

Foram danificados um sofá, uma rack, um aparelho de som e um carregador de celular. Todos os eletrônicos estavam ligados em um multiplicador de tomada (T) que estava totalmente derretido. A proprietária relatou que tanto o aparelho de som como o carregador de celular costumavam ficar direto conectado na tomada.

Apos orientação o local ficou aos cuidados da proprietária.