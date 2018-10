No fim da manhã de terça-feira (16), uma carreta atingiu um carro de passeio que tentou cruzar a BR-163, no km 681 da rodovia, próximo ao perímetro urbano da cidade de Rio Verde de Mato Grosso-MS.

De acordo com informações do Edição MS, Miguel Dias Pereira, 79 anos, tentou cruzar a rodovia quando foi atingido na lateral por uma carreta bitrem, com placas de São Jorge do Oeste-PR.

O motorista do bitrem, Adilson Florão, 43 anos, contou que seguia no sentido São Gabriel do Oeste, com destino ao Paraná, para onde levava madeira. Com o impacto, o carro foi arrartado por aproximadamente oito metros.

Os ocupantes do carro ficaram levemente feridos. Eles foram socorridos pela CCR MSVia e levados para o Hospital Municipal de Rio Verde.