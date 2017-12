Carreta carregada de soja tomba na MS-156

Uma carreta bitrem tombou após contornar uma rotatória na manhã desta segunda-feira (4), na MS-165, em Itaporã.

De acordo com o site IFato, o motorista tombou após se desviar de um carro de passeio que fez uma ultrapassagem indevida na rotatória. O ‘cavalinho’ da carreta bateu violentamente no barranco na margem da pista, mas o condutor saiu do acidente sem nenhum ferimento.

O motorista carregou o veículo, em Campo Grande, com 37 toneladas de farelo de soja e descarregaria em Santa Helena-PR, à 400 quilômetros de Itaporã.