A Carreta da Justiça chega a Aral Moreira, cidade a 373 km de Campo Grande, nesta segunda-feira (12). O serviço itinerante do Judiciário ficará estacionada em frente ao Ginásio Centro Poliesportivo Alexandrino Marques até sexta-feira (16).

Durante essa semana, os quase 11 mil habitantes do município terão acesso aos serviços oferecidos pelo Poder Judiciário como, por exemplo, ações de reconhecimento de união estável ou conversão em casamento, pensão alimentícia, execução de alimentos, conversão de separação judicial em divórcio, divórcio, reconhecimento de paternidade, investigação de paternidade e guarda.

A carreta tem a estrutura de um pequeno fórum, com gabinete para o juiz, salas para Defensoria Pública e Ministério Público, recepção, espaço para advogado, além de copa e banheiros.

Judiciário em Movimento

A Carreta faz parte do programa Judiciário em Movimento e tem jurisdição em todo o Estado e competência para apreciar e julgar todas as ações de natureza cível, criminal e juizados especiais distribuídas durante suas jornadas, assim como atuar em mutirões processuais, inclusive em processos do Tribunal do Júri.