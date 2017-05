Carreta da Justiça chega a Coronel Sapucaia na segunda-feira

Os moradores de Coronel Sapucaia, podem procurar a partir desta segunda-feira (15), a Carreta da Justiça para serviços jurídicos de natureza cível, criminal e juizados, como conversão de união estável em casamento, exames de DNA, divórcios, dissoluções de união estável, pedidos para receber pensão alimentícia ou parar de pagar, reconhecimento de paternidade, além das audiências cíveis e criminais já pautadas.

A Carrera ficará estacionada na Rua Amâncio José da Silva, na antiga creche Daiane Pirolli. Os atendimentos serão nos períodos matutino e vespertino.

O juiz Luiz Felipe Medeiros Vieira, que responde pela unidade móvel da justiça, e a equipe que o auxilia estão prontos para solucionar as pendências judiciais que afligem a população. As ações disponibilizadas na Carreta da Justiça abrangem matérias jurídicas cíveis e criminais, podendo ser realizado até julgamento pelo Tribunal do Júri.



Ressalte-se que o presidente do Tribunal de Justiça, Des. Divoncir Schreiner Maran, desde o início, não mediu esforços para alcançar o maior número possível de comarcas no menor tempo, fazendo da celeridade uma constante. Assim, pelo calendário, Coronel Sapucaia será a nona comarca a receber o serviço móvel da justiça sul-mato-grossense e a sexta a ser atendida em 2017.



A próximas comarcas a receber a Carreta serão Paranhos (22 a 26 de maio) e Tacuru (29 de maio a 2 de junho). Em junho será a vez de Japorã (de 19 a 23) e Laguna Carapã (de 26 a 30). Vicentina receberá a equipe da carreta de 10 a 14 de julho; Jateí, de 17 a 21 de julho, e Novo Horizonte do Sul, de 31 de julho a 4 de agosto.



Quatro cidades serão contempladas nos meses de agosto e setembro: Juti (de 21 a 25 de agosto), Douradina (de 28 de agosto a 1º de setembro), Santa Rita do Pardo (de 11 a 15 de setembro) e Selvíria (de 18 a 22 de setembro). Nos três últimos meses do ano será a vez de Paraíso das Águas (de 2 a 6 de outubro), Jaraguari (de 6 a 10 de novembro), Figueirão (de 20 a 24 de novembro) e Alcinópolis (de 27 de novembro a 1º de dezembro).



Para o ano de 2018, Ladário será a primeira a receber a Carreta da Justiça, de 29 de janeiro a 2 de fevereiro.