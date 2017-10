Carreta da Justiça chega em Paraíso das Águas

A Carreta da Justiça iniciou nesta segunda-feira (2) os atendimentos em Paraíso das Águas, cidade a 290 km de Campo Grande.

O primeiro dia começou com atendimento à população e a realização da primeira sessão de Mediação feita pela Carreta da Justiça.

Neste primeiro dia de atendimentos (2), também houve conversões de uniões estáveis em casamentos e outros serviços. A população pode procurar a Carreta da Justiça para resolver outras questões, como pedido ou revisão de pensão alimentícia, execução de alimentos, conversão de separação judicial em divórcio, divórcio, reconhecimento de paternidade, investigação de paternidade, guarda e orientações jurídicas. Tudo isto de forma rápida e totalmente gratuita.

Os atendimentos vão até esta sexta-feira (6), por isso não perca tempo e providencie a documentação necessária.

A carreta tem jurisdição em todo o Estado e competência para apreciar e julgar todas as ações de natureza cível, criminal e juizados especiais distribuídas durante suas jornadas, assim como atuar em mutirões processuais, inclusive em processos do Tribunal do Júri.