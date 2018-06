Carreta da Justiça disponibiliza assistência jurídica em cidades de MS

A Carreta da Justiça levará a partir desta segunda-feira (25), até sexta-feira (29), assistência jurídica a população do município de Figueirão.

Os serviços da carreta auxiliam em assuntos criminais e cíveis, como ações de reconhecimento de união estável ou conversão em casamento, pensão alimentícia, execução de alimentos, conversão de separação judicial em divórcio, divórcio, reconhecimento de paternidade, investigação de paternidade e guarda.

A carreta faz parte do programa "Judiciário em Movimento" e percorre todo o Estado de Mato Grosso do Sul, de forma a apreciar e julgar as ações de natureza cível, criminal e juizados especiais distribuídas durante suas jornadas. Ela também atua em mutirões processuais, inclusive em processos do Tribunal do Júri.

De 30/07 a 03/08, a carreta reinicia seus atendimentos em Santa Rita do Pardo.

Na sequência virão os municípios de Selvíria (06/08 a 10/08), Taquarussu (20/08 a 24/08), Novo Horizonte do Sul (27/08 a 31/08), Japorã (17/09 a 21/09), Juti (24/09 a 28/09), Douradina (15/09 a 19/10), Laguna Caarapã (12/10 a 16/10), Vicentina (19/11 a 23/11) e em Jateí (26/11 a 30/11).