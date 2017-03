Carreta da Justiça finaliza atendimentos em Guia Lopes e segue para Aral Moreira

O atendimento da Carreta da Justiça em Guia Lopes da Laguna terminou nesta sexta-feira, depois de mais de mil pessoas atendidas. O resultado é considerado muito bom pelo juiz Luiz Felipe Medeiros Vieira, que responde pela prestação jurisdicional na unidade itinerante da justiça. A partir da próxima segunda-feira (27) a Vara da Justiça Itinerante do Estado de MS estará em em frente ao Ginásio Poliesportivo da comarca de Aral Moreira.

“Minha avaliação é muito positiva. Recebemos todo apoio necessário, tivemos o reconhecimento do Legislativo Municipal e levamos os serviços da justiça a quem precisa. O grande número de casamentos já era esperado, mas o que me surpreendeu foi a quantidade de pessoas que procuraram a Carreta. Muita gente”, ponderou Luiz Felipe.

De 27 a 31 de março, os moradores de Aral Moreira serão os próximos a receber os serviços da Carreta, a terceira cidade no cronograma de 2017. O presidente do Tribunal de Justiça, Des. Divoncir Schreiner Maran, determinou que o calendário começasse por Antônio João e seguisse para Guia Lopes da Laguna e agora será a vez de Aral Moreira.

O juiz tem grandes expectativas com os trabalhos a serem realizados na próxima semana. “Esperamos fazer um bom trabalho e atender o maior número possível de pessoas, ajudando a distribuir justiça e permitir o exercício da cidadania”, adiantou ele.

Balanço

Do total de casos atendidos em Guia Lopes da Laguna, cerca de 50 foram de aposentadoria rural e o cidadão já saia da audiência com a sentença em mãos. Isso não significa que o juiz concedeu todas, mas os que buscavam solução para questões trabalhistas pendentes, tiveram uma resposta da justiça.

A carreta tem jurisdição em todo o Estado e competência para apreciar e julgar todas as ações de natureza cível, criminal e juizados especiais distribuídas durante suas jornadas, assim como atuar em mutirões processuais, inclusive em processos do Tribunal do Júri. Na pauta seguem processos, entre ações referentes aos juizados especiais e justiça comum, que tramitavam na sede da comarca a qual a nova comarca pertencia.