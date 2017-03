Carreta da Justiça inicia trabalhos com primeiro casamento em Antônio João

Agnaldo e Denir foram os primeiros a chegar. Aguardaram a abertura dos trabalhos, prestigiada pela prefeita Marcia Marques e alguns vereadores, e finalmente realizaram o desejo de se tornar marido e mulher. Esta seria mais uma história comum, na vida de tantos brasileiros, se não fosse a Carreta da Justiça. A presença da Carreta da Justiça em Antônio João nesta semana é uma resposta do presidente do TJMS, Des. Divoncir Schreiner Maran, a um pedido da prefeita, como parte das comemorações pelos 53 anos do município.



Até a próxima sexta-feira (17), a Carreta da Justiça estará em na comarca de Antônio João - a primeira a receber os serviços do Poder Judiciário em 2017. A unidade móvel ficará estacionada em frente ao prédio da Prefeitura para atender as demandas judiciais.



O juiz Luiz Felipe Medeiros Vieira, que responde pela prestação jurisdicional na carreta, conta que o casal demonstrava enorme contentamento em converter 21 anos de união estável em casamento.



“Eles têm dois filhos e nunca tiveram a oportunidade de regularizar a situação civil, pois para isso precisavam ir até Ponta Porã. Como juiz, fico feliz em ver que o Judiciário foi até o cidadão para realizar sonhos e transformar vidas. Nesse primeiro dia contabilizamos muitos atendimentos e toda a equipe está pronta para ajudar na solução das demandas dessas pessoas”, disse Luiz Felipe.



A Carreta da Justiça é uma iniciativa inédita no Brasil e faz parte do programa Judiciário em Movimento, que irá a todas as comarcas onde não há fórum instalado. Entusiasmado e determinado a levar para a população o melhor da justiça estadual, Luiz Felipe já está preparando os processos que estão pautados para o atendimento da carreta em Guia Lopes da Laguna e, posteriormente, Aral Moreira – as próximas comarcas a serem atendidas.