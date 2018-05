Carreta da Justiça leva auxílio judiciário à população

A partir desta segunda-feira (14) até a sexta-feira (18) a Carreta da Justiça levará assistência jurisdicional para a população do município de Corguinho.

Os interessados poderão tratar de assuntos criminais e cíveis, como ações de reconhecimento de união estável ou conversão em casamento, pensão alimentícia, execução de alimentos, conversão de separação judicial em divórcio, divórcio, reconhecimento de paternidade, investigação de paternidade e guarda.

Além disso, a unidade móvel disponibiliza esclarecimentos a respeito de outros serviços prestados pelo Poder Judiciário como agendamentos já realizados para os processos que tramitam na comarca sede.

A Carreta faz parte do programa Judiciário em Movimento e tem jurisdição em todo o Estado e competência para apreciar e julgar todas as ações de natureza cível, criminal e juizados especiais distribuídas durante suas jornadas, assim como atuar em mutirões processuais, inclusive em processos do Tribunal do Júri.

Datas – A próxima comarca a receber os serviços da Carreta será Paraíso das Águas (28 a 30/05). Para finalizar os atendimentos nos primeiros seis meses, serão atendidas as comarcas de Jaraguari (4 a 8/06), Alcinópolis (18 a 22/06) e Figueirão (25 a 29/06).