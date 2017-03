Carreta da Justiça realiza 1º casamento homoafetivo de Guia Lopes

Depois de atender 10% da população dos municípios de Rochedo, Corguinho e Taquarussu em 2016, e os cidadãos de Antônio João na semana passada, o juiz Luiz Felipe Medeiros Vieira realizou o primeiro casamento homoafetivo de Guia Lopes da Laguna.



Luiz Felipe, que responde pela prestação jurisdicional na unidade móvel da justiça, não esconde a alegria em realizar sonhos de quem vive em municípios do interior e até a chegada da carreta tinha que se deslocar até uma sede de comarca caso precisasse dos serviços judiciais.



“A Nadini e a Renata viviam em união estável desde 5 de abril de 2014 e hoje converteram essa união em casamento na Carreta da Justiça. Mais que uma alegria em poder servir à população, é nossa obrigação estar onde a população necessita da justiça”, explicou o juiz.



Os atendimentos da Carreta da Justiça na comarca de Guia Lopes da Laguna começaram na segunda (20) e terminam amanhã. Desde que chegaram na cidade, o juiz e toda a equipe estão trabalhando muito em razão do movimento intenso e da procura tanto pela justiça quanto por orientações.



Antes de iniciar os trabalho nas comarcas em 2017, o juiz se antecipou e designou 60 audiências de matéria previdenciária em Guia Lopes da Laguna. “Se esses processos tivessem que ser julgados em Jardim, apesar do esforços dos juízes que lá atuam, a população teria que se deslocar para lá e aguardar um bom tempo pelo julgamento. Após as audiências, pretendemos sentenciar cada um dos processos e dar às partes a solução para seus problemas”, ressaltou ele.



Em Guia Lopes da Laguna, a carreta está estacionada em frente à Prefeitura, na Rua Adalberto de Menezes, 208. A próxima comarca a receber a unidade móvel será Aral Moreira, de 27 a 31 de março.



A carreta tem jurisdição em todo o Estado e competência para apreciar e julgar todas as ações de natureza cível, criminal e juizados especiais distribuídas durante suas jornadas, assim como atuar em mutirões processuais, inclusive em processos do Tribunal do Júri. Na pauta estão processos, entre ações referentes aos juizados especiais e justiça comum, que tramitavam na sede da comarca a qual a nova comarca pertencia.