Na tarde desta sexta-feira (20), uma carreta em movimentou começou a pegar fogo e o motorista viveu momentos de apuro ao perceber as chamas. O fato aconteceu na Reta I, no Distrito de Nova Porto XV, em Bataguassu.

Segundo as informações do site Da Hora Bataguassu, o incidente envolveu uma carreta carregada com plumas de algodão, com placas de Tijucas (SC), que seguia pela rodovia BR-267 em direção ao estado de São Paulo.

Conforme relatado pelo condutor, ele percebeu o início das chamas e adentrou com o veículo em uma avenida paralela à rodovia. Com o apoio de populares e também de uma máquina da prefeitura, foi possível retirar a carga de algodão, e com a chegada de militares do Corpo de Bombeiros de Bataguassu, as chamas foram controladas.

Apurando as circunstâncias do incêndio, os bombeiros suspeitam que o sinistro possa ter se iniciado após o veículo passar por um incêndio às margens da BR-267, na altura do quilômetro 40.

Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e também da Polícia Militar de Nova Porto XV estiveram no local registrando a ocorrência. Ninguém ficou ferido com o incidente.